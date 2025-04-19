Muğla’da Tatbikat Gerçeği Yansıttı

UMKE EKİPLERİ TATBİKAT YAPTI

Muğla’da UMKE ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat, gerçek bir senaryo gibi hayata geçirildi. Ekipler, tatbikat gereği patlama yaşanan bir binada mahsur kalan yaralıları nefes kesen bir operasyonla kurtararak hastanelere naklettiler. Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı Yaylasında, iki gündür devam eden tatbikata 2’si doktor toplam 24 sağlık çalışanı katılıyor. Gece saatlerinde kurdukları çadırlarda kalan personel, zaman zaman -10 derecelere düşen hava sıcaklığında bile göreve devam ediyor.

PATLAMA SENARYOSU İLE BAŞLADI

Tatbikat, Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere bölgesinde meydana geldiği belirtilen bir patlama ihbarıyla başladı. Senaryo gereği, patlama sonrasında adeta harabeye dönen bir binanın içinde mahsur kalan 2 ağır yaralı, UMKE ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, enkazın içinde gerçekleştirilen müdahalelerin ardından bölgeye kurulan İlk Müdahale çadırına güvenli bir şekilde sevk edildiler. Burada gerçekleştirilen müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi. UMKE ekiplerinin enkazın içinde ve nakil sürecindeki başarılı müdahaleleri gerçekliği aratmadı.

EĞİTİM VE KATILIMCI SAYISI ARTTI

Tatbikatın sonunda, ekipler Yılanlı Yaylasında Türk Bayrağı açarak eğitim süreçlerini tamamladılar. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, eğitim ve tatbikatlar sonucunda Muğla UMKE’ye toplam 24 yeni personel kazandırıldığı bilgisini paylaştı. Böylelikle Muğla genelinde toplam UMKE personel sayısı 264’e ulaştı. Yetkililer, 5 gün süren eğitimler boyunca katılımcılara “Afet ve Acil Durumlarda, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, İleri Hava Yolu Yönetimi, Taşıma Teknikleri, Sedye Kullanımı, Telsiz Kullanımı gibi konular” teorik ve uygulamalı olarak aktarıldığını belirtti. Eğitimin 3 günü teorik, 2 günü ise uygulamalı şekilde gerçekleştirilmişti.