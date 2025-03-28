Muğla’da Tefecilik Operasyonunda 9 Kişi Yakalandı

İKİ İLDE TEFECİLİK OPERASYONU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla iki ilde yürütülen tefecilik operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, 25 Mart 2025 tarihinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak tefecilik amacıyla suç örgütü kurmakla ilişkili şüphelileri tespit ederek bir çalışma başlatıyor.

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Muğla ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk ediliyor.