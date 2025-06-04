Muğla’da Tehlikeli Depremler Olabilir

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesinde merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem yalnızca Muğla’da değil, çevresindeki İzmir, Aydın ve Antalya illerinde de hissedildi.

AFRİKA VE ANADOLU LEVHALARI

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, konu ile ilgili Milliyet’e yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan tektonik hareketleri değerlendirdi. Özmen, “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucu meydana gelmiştir. Bu durum, Afrika ile Anadolu levhalarının birbiriyle yaklaşımını ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhasının altına dalışını içeriyor. Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı gibi dalma-batma zonları (yitim zonları) oluştu. Helenik-Kıbrıs Yayı, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden Rodos adasının güneyine ve Fethiye Körfezi’ne kadar uzanıyor. Bu bölge sık sık büyük ve orta düzeyde depremleri üretmektedir. Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye hareket etmekte ve Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu hareket sonucu yaklaşık 65 milyon yıl içerisinde Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecektir.” dedi.

GEÇMİŞ DEPREMLER HAKKINDA BİLGİ

Doç. Dr. Özmen, Ege bölgesinin deprem geçmişine de değindi. “Bu bölgede aletsel dönem içerisinde meydana gelen en büyük deprem 24 ve 25 Nisan 1957 tarihlerindeki Fethiye (Muğla) açıklarındaki depremlerdir. 24 Nisan depremi 6.8, 25 Nisan depremi ise 7.1 büyüklüğünde kayıtlara geçti. Bu bölge, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer şekilde, 68 yıl önce birbirini izleyen iki büyük depremle sarsılmıştı. Bu depremler nedeniyle Marmaris’te ciddi hasar meydana geldi. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ile kıyılarını etkileyen birçok deprem olmuştur. Önemli tarihsel depremler, MÖ 226 ve MS 1481 yıllarında meydana gelmiştir.”

MUĞLA’DAKİ DEPREM RİSKİ

Muğla, çevresindeki birçok fayla sarılı olması nedeniyle büyük bir depremin olması beklenilen bir bölge. Doç. Dr. Özmen, şunları ekledi: “Muğla il sınırları içinde karada deprem yapma potansiyeli bulunan Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı ve Esen Fayı gibi aktif faylar bulunuyor. Ege Denizi’nde, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde de büyük depremler üretebilecek faylar mevcut. Muğla ili, 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarında yayınlanan resmi deprem bölgeleri ve tehlike haritalarında her zaman yüksek deprem riski taşıdığı gösterilmiştir. Dolayısıyla, bugün gerçekleşen ve büyüklüğü 5.8 olarak kayıt altına alınan deprem, deprem bilimciler için sürpriz olmamıştır. Aksine, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin olabileceği pek çok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur.”