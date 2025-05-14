Muğla’da Tekne Kazası Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir kazada, sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağının iskeledeki başka bir tekneye çarpması sonucu 3 Polonyalı turist yaralandı. Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, güvenlik ihmallerinin yaşandığını belirtti ve “Bu tür kazalar işletmeler gerekli eğitim ve ehliyet gibi kriterleri sağlamayan, sadece kirayı ödeyebilen kişiler tarafından işletildiği için yaşanıyor” dedi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki otelin sahilinde gerçekleşti. Sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, üzerinde Polonya vatandaşları Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) ile birlikte parkur iskelesinde bulanan bir başka sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 turist deniz yatağından fırlayıp tekneye çarptı. İhbar sonrası sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürat teknesinin kaptanı H.I., kontrolsüz kullanım nedeniyle gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

KAZA DEĞERLENDİRMESİ

Kazanın ardından açıklamalarda bulunan Cenk Sezgin, “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye’nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken, Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzüyor” dedi. Ayrıca, su sporları işletmelerinin sadece yüksek rakamlarla kiraya verildiğini, güvenliğin ihmal edildiğini de vurguladı.

Sezgin, “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi normal değildir. Bu olayın tekrar yaşanmaması için su sporları işletmelerini kiraya verenler, en yüksek bedeli ödeyeni değil, en yüksek güvenliği sağlayanları tercih etmeli” şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerde cankurtaran semineri düzenleneceğini belirten Sezgin, “Önemli olan insanın can sağlığıdır. İşletmelerin konunun bu noktaya gelmemesi için doğru kararları vermesi tek temennimizdir” dedi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.