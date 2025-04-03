Muğla’da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Edecek

TRAFFİK TEDBİRLERİ UYGULAMALARI

Ramazan Bayramı döneminde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen trafik tedbirleri kapsamında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve radar denetimleri kullanılarak trafik ihlalleri tespit ediliyor. Bu denetimler sonucunda, kask takmayan, emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan toplam 2 bin 457 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

RADAR KONTROLLERİ VE SONUÇLARI

Bayram tatili boyunca yapılan radar kontrollerinde ise hız sınırlarını ihlal eden 199 sürücüye ceza kesildi. Yetkililer, bu denetimlerin amacının sadece ceza yazmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Trafik güvenliğini sağlamak hedefiyle bayram süresince denetimlerin kesintisiz olarak süreceği de aktarıldı.