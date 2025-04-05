Muğla’da Trafik Ekipleri Havadan Denetim Yaptı. Uçan Göz Helikopteriyle İhlaller Tespit Edildi. Bir Kadın Türk Bayrağıyla Ekipleri Selamladı. Bu Anlar Kameralara Yansıdı Ve Sosyal Medyada Beğeni Topladı

MUĞLA’DA HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris karayollarında kural ihlali yapan sürücüleri havadan yapılan denetimlerle tespit etti. Tespit edilen araçlar, bölgedeki kara ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı.

UÇAN GÖZ HELİKOPTERİ İLE DENETİM

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Uçan Göz” olarak adlandırılan helikopteriyle Ula ilçesi yakınlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında ilginç bir an yaşandı. Helikopteri gören bir kadın, evinden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.

VATANDAŞIN COŞKULU SELAMI KAMERALARA YANSIDI

Türk bayrağıyla helikoptere el sallayan kadının bu anları, havadan yapılan çekimlerle kaydedildi. Görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Vatandaşın bu samimi ve vatansever davranışı, denetimler sırasında yaşanan pozitif bir an olarak hafızalarda yer etti.