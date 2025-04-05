Haberler

Muğla’da Trafik Ekipleri Havadan Denetim Yaptı. Uçan Göz Helikopteriyle İhlaller Tespit Edildi. Bir Kadın Türk Bayrağıyla Ekipleri Selamladı. Bu Anlar Kameralara Yansıdı Ve Sosyal Medyada Beğeni Topladı

MUĞLA’DA HAVADAN TRAFİK DENETİMİ
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris karayollarında kural ihlali yapan sürücüleri havadan yapılan denetimlerle tespit etti. Tespit edilen araçlar, bölgedeki kara ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı.

UÇAN GÖZ HELİKOPTERİ İLE DENETİM
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Uçan Göz” olarak adlandırılan helikopteriyle Ula ilçesi yakınlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında ilginç bir an yaşandı. Helikopteri gören bir kadın, evinden aldığı Türk bayrağını açarak ekipleri selamladı.

VATANDAŞIN COŞKULU SELAMI KAMERALARA YANSIDI
Türk bayrağıyla helikoptere el sallayan kadının bu anları, havadan yapılan çekimlerle kaydedildi. Görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü arşivine girdi ve sosyal medyada büyük beğeni topladı. Vatandaşın bu samimi ve vatansever davranışı, denetimler sırasında yaşanan pozitif bir an olarak hafızalarda yer etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti. Tüfekle Ateş Açan Oğul, Babasını Yaraladı. Polis, Sanığı Gözaltına Aldı

Konya'da bir baba ile oğlu arasındaki kavgada oğlunun havaya ateş ettiği pompalı tüfekten çıkan saçmalar babayı yaraladı. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, şüpheli oğul polis tarafından gözaltına alındı.
Haberler

ABD Ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Başladı. Trump Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı. Çin Misilleme Kararı Aldı

ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışlarını savunarak, "Ekonomik devrim başlattık, zorlu süreçte galip geleceğiz" açıklamasını yaptı. Ticaret savaşlarında kararlı duruşunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.