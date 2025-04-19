Muğla’da Turnuva Sonucu Açıklandı

TURNUVANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Muğla’da, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası başarıyla tamamlandı. İlkokul ve ortaokul seviyesinden çok sayıda öğrencinin katıldığı bu etkinlikte, katılımcılar strateji, mantık ve dikkat yeteneklerini sergileyerek güçlü bir rekabet ortamı oluşturdu. Farklı oyun kategorilerinde ödül kazanan öğrenciler, okullarını ve ilçelerini en iyi şekilde temsil etti.

KÖYCEĞİZLİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda Köyceğiz’den gelen öğrenciler, gösterdikleri üstün başarı ile turnuvanın en dikkat çekici isimleri oldu. Turnuvanın sonuçları belli olduktan sonra, Equilibrio Oyunu İlkokul Kademesinde Köyceğiz Fehmi Başoğlu İlkokulu’ndan Talha Karaca birinci, Pentago Oyunu Ortaokul Kademesinde Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu’ndan Onur Sağun birinci, Kulami Oyunu Ortaokul Kademesinde ise Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu’ndan Emre Kanat üçüncü oldu.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLENDİ

Turnuvaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi ve Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek olan öğrencilere başarılar dilendi. Bu tür etkinlikler, gençlerin zeka ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor.