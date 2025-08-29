Haberler

Muğla’da Uçak Acil İndi, Pilot Sağ

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ ACİL İNIŞİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bir yangın söndürme uçağının acil olarak tarlaya iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Vali Akbıyık, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Pilotun sağlık kontrolleri amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Vali Akbıyık, “Alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ereğli’de Yaşlı Adam Yaralandı

Ereğli'de 75 yaşındaki M.M., minibüsten inip yol geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

Galatasaray, Antrenmanını Tamamladı, Singo Yer Aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sonlandırdı. Wilfried Singo, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.