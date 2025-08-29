Haberler

Muğla’da Uçak Acil İniş Yaptı

ORMAN SÖNDÜRME UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ

Muğla’da önemli bir olay yaşandı. Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı, acil iniş yapmak isterken düştü. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi.

PİLOTUN DURUMU İYİ

Uçaktaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Ekipler, düşen uçağın çevresinde keşif çalışmaları yaparak güvenliği sağlama çalışmalarına başladı. Bu tür olayların, yangınla mücadele çalışmalarında alınan risklerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

ÖNEMLİ

Ereğli’de Yaşlı Adam Yaralandı

Ereğli'de 75 yaşındaki M.M., minibüsten inip yol geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Galatasaray, Antrenmanını Tamamladı, Singo Yer Aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sonlandırdı. Wilfried Singo, takımla ilk antrenmanına katıldı.

