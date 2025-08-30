Gündem

Muğla'da Uçak Düşmesi Olayı Yaşandı

YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Hacı Bayramlar Mahallesi’nde yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, düşen uçağın yangın söndürme amaçlı eğitim versiyonu olduğunu ve olayla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşeceğini ifade etti. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kamuoyuna yeni bilgilerin kısa süre içerisinde ulaşması bekleniyor.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA EKİP GÖREV YAPIYOR

Düşme olayının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye ulaştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, düşen uçakla ilgili olarak, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır. Pilotumuz sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş olup alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir. Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” açıklamasında bulundu.

