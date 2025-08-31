Muğla’da Uyuşturucu bağımlısı Genç, Evi Ateşe Verdi

FETHİYE’DE EV YANGINI

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evini ateşe verdi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık alanı tehdit etmeden yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.