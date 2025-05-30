Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Şüpheli

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde

Ekipler tarafından bu kapsamda yapılan operasyonda, C.K. (55) ve E.T. (32) isimli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından adli işlem başlatıldı.