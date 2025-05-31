Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’ya bağlı 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti konusunda Datça merkezli Muğla ve Şanlıurfa’da belirlenen noktalara eş zamanlı bir operasyon düzenliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, tabanca şarjörü, 12 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, sarma kağıtları, cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçiriliyor. Operasyon sonucunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alınıyor.