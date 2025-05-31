Haberler

Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’ya bağlı 2 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti konusunda Datça merkezli Muğla ve Şanlıurfa’da belirlenen noktalara eş zamanlı bir operasyon düzenliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, tabanca şarjörü, 12 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, sarma kağıtları, cep telefonları ve çeşitli dijital materyaller ele geçiriliyor. Operasyon sonucunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Göçen, Ulanbator’da Altın Aldı

Osman Göçen, Moğolistan'daki Ulanbator Open'da 86 kiloda altın madalya kazanarak ev sahibi sporcuyu mağlup etti. Soner Demirtaş ise 74 kiloda sakatlık nedeniyle bronz madalya mücadelesini kaybetti.
Haberler

Ayvacık’taki Yangın 1,5 Saatte Sönmüştür

Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle 1,5 saat içinde söndürüldü. Yangının çıktığı yerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.