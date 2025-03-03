Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

MUĞLA EMNİYETİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen çalışmaları neticesinde 17 ayrı operasyon düzenliyor. Bu operasyonlarda toplamda 72,1 gram sentetik kanabinoid, 5,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ilaç, 4 A4 kağıda emdirilmiş sentetik kanabinoid ve suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 tabanca ele geçiriliyor. Ayrıca, operasyonlar sonucunda 17 bin TL değerinde para da bulunuyor.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirilen operasyonlar sonrası, 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapma suçu ile 15 şahsa ise uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlemler uygulanıyor. Uyuşturucu madde ticareti suçuyla ilgili olarak 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 17 şahıs hakkında da adli işlem yapılarak serbest bırakılıyor.