Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu VE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına karşı başlatılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Karaçam Mahallesi’nde yasadışı ekim yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti ve kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı.

YAPILAN ARAMA SONUÇLARI

Ekipler, A.Ö.’ye ait ev ve serada gerçekleştirdikleri aramalar sonucunda, 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje ve 122 fişek ele geçirdi. Operasyon sırasında A.Ö, B.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan bu zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Esenyurt'ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi defnedildi.

