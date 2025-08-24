Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu VE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına karşı başlatılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Karaçam Mahallesi’nde yasadışı ekim yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti ve kapsamlı bir çalışma yürütmeye başladı.

YAPILAN ARAMA SONUÇLARI

Ekipler, A.Ö.’ye ait ev ve serada gerçekleştirdikleri aramalar sonucunda, 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje ve 122 fişek ele geçirdi. Operasyon sırasında A.Ö, B.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan bu zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.