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Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DATÇADA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, İskele Mahallesi’nde M.A.Ç’ye ait evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda 19 kök kenevir bitkisi, 62 gram skunk esrar, 21 gram kenevir tohumu, esrar öğütme aparatı ve 36 esrar sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucunda ev sahibi gözaltına alındı.

İKİNCİ EVDE DÜZENLENEN OPERASYON

Jandarma ekipleri, daha sonra Hızırşah Mahallesi’nde S.T’ye ait başka bir eve de operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı araştırmada, Hint keneviri yetiştiren şüphelinin çok miktarda uyuşturucu madde ve kök kenevir bitkisi ile birlikte sıvı gübre ve 3 parça iklimlendirme malzemesi bulduğu belirlendi. Bu şüpheli de gözaltına alındı.

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