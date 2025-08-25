Muğla’da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklamalar

KÖYCEĞİZ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 5 bin 126 kök Hint keneviri ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan evli çift tutuklanırken, oğulları adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TEKNİK TAKİP SONRASI YAPILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’in Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Alptekin Ö. hakkında uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 22 Ağustos’ta şüphelinin evinde ve serasında arama gerçekleştirdi. Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda, Hint kenevirlerinin yanı sıra 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje, 1 G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut da ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen Alptekin Ö. (56) ve eşi Adile Ö. (52) tutuklandı. Çocukları B.Ö. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.