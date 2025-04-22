Muğla’da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Tutuklandı

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişiler üzerine çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 325 sentetik ecza, tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u, hakimlik tarafından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, operasyon kapsamında toplamda 39 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. Bu gelişmeler, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede atılan adımları gözler önüne seriyor.