Muğla’da Uyuşturucu Ticareti Yapıldı

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU

Muğla’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 16-31 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONLA ELE GEÇİRİLENLER

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, 735 adet sentetik ecza, 92 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 30 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği düşünülen 95 bin 900 lira, 1000 dolar ve 1150 avro ele geçirildi. Bu operasyonlar neticesinde toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve bunlardan 16’sı tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında toplam 341 kişi hakkında “uyuşturucu kullanma ve bulundurma”, “uyuşturucu ticareti yapma” ve “yasa dışı ekim” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.