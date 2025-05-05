Muğla’da Yaban Domuzları İçin Tedbirler Alındı

YABAN DOMUZLARINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINDI

Muğla’da yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesiyle birlikte, Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi çeşitli önlemler almaya karar verdi. Vali İdris Akbıyık’ın başkanlığında 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantı sonrasında, yaban domuzlarıyla ilgili yaşanan sorunlara karşı etkin bir adım atıldığı duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının yaşam alanlarından çıkarak insanların bulunduğu alanlara indiği ve sokaklarda topluca dolaşarak yiyecek arayışına girdiği kaydedildi. Bu durumun halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ve olası saldırı riskleri barındırdığı vurgulandı.

GENEL TEDBİRLER VE UYGULAMALAR

Alınan kararlar doğrultusunda, il genelindeki belediyelere bir dizi uygulama talimatı verildi. Çöp konteynerlerinin kapaklarının kapalı tutulması sağlanacak, ayrıca kapaklarının açık kalması engellenecek. Bununla birlikte, konteynerlerin çevresi yaban domuzlarının ulaşamayacağı biçimde korunacak. Çöplerin gelişi güzel dışarı bırakılmasının önüne geçilmesi ve ilçelerde belirli saatlerde çöp atma uygulaması başlatılması da kararlaştırıldı. Yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından bırakılan yiyecek ve atıklardan beslenmelerinin önlenmesi gerektiği de belirtildi. Özellikle bazı ilçelerde domuzların bilinçli biçimde beslendiği gözlemlendiği için, bu durumun hem doğal yaşamı bozduğu hem de halk sağlığı için tehdit oluşturduğu ifade edildi. Konuyla ilgili bilgilendirici duyuruların kaymakamlıklar ve belediyeler aracılığıyla yapılacağı aktarıldı.