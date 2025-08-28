Muğla’da Yangın: 2 Hektar Kül

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesi’ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevre halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince, olay yerine çok sayıda arazöz ve hava araçları gönderildi.

HASAR TESPİTİ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın sonrası bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni hakkında da araştırmalar devam ediyor.