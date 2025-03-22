Muğla’da Yangın, Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

MENTEŞE İLÇESİ’NDEKİ YANGIN HIZLI MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan çalılık yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda 500 metrekarelik bir alan zarar gördü. Olay, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANLARI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU HIZLA BİLDİRDİ

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri hemen sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti ve yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangında, 500 metrekarelik çalılık alan ve içerisinde 10 çam ağacıyla 3 zeytin ağacı zarara uğradı.