Haberler

Muğla’da Yangın Söndürüldü, Ekipler Başarılı

MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Kadıköy Mahallesi Saklıkent mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

BÖLGEDE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevler yayılmadan hızlı bir şekilde yangını söndürdü.

YOĞUN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü. Ekipler, herhangi bir yeniden alevlenme durumunu önlemek amacıyla bu çalışmaları titizlikle gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.