Muğla’da Yangın Söndürüldü, Ekipler Başarılı

MUĞLA’NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Kadıköy Mahallesi Saklıkent mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

BÖLGEDE İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevler yayılmadan hızlı bir şekilde yangını söndürdü.

YOĞUN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları yürütüldü. Ekipler, herhangi bir yeniden alevlenme durumunu önlemek amacıyla bu çalışmaları titizlikle gerçekleştirdi.