More
Gündem

Muğla’da Yemek Yapmayan Kadın Öldü

mugla-da-yemek-yapmayan-kadin-oldu

KADININ HAYATINI KAYBETMESİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından darp edilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, bu sabah yoğun bakımda hayatını kaybetti. Beyobası Mahallesi’nde yaşanan olayda, eşi Yunus Korkut, Ummuhan Korkut’u yemek yapmadığı iddiasıyla darbetmişti. Kadın, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Yunus Korkut tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TARTIŞMA SONRASI GEREKEN İHBAR

Yunus Korkut’un savcılık ifadesine göre, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum.” dediği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Nişanlı Çiftin Ayrılık Hikayesi

Hollywood'un ünlü aktrisi, uzun süreli dargınlık ve barışmalar yaşadığı şarkıcı sevgilisiyle ilişkisini bir üst seviyeye taşıyarak bebek beklediğini duyurmuştu.
Gündem

Acun Ilıcalı: Marcus Rashford İçin Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından Talisca'yı transfer etti. Ayrıca, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Manchester United'dan Marcus Rashford ile ilgilenildiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.