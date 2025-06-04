Muğla’da Yeni Deprem Uyarısı Var

DEPREMİN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla’nın yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

AFRIKA VE ANADOLU LEVHALARININ HAREKETİ

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e yaptığı açıklamada bölge için kritik uyarılar yaptı: “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekillenmiş veya şekillenmektedir. Bölgede Afrika ile Anadolu levhalarının birbirine yaklaşımı ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhası altına dalması sonucunda Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı olarak adlandırılan dalma-batma zonları (yitim zonları) meydana gelmiştir. Helenik-Kıbrıs Yayı, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. Bölge sık aralıklarla büyük ve orta şiddette depremler üretiyor. Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu hareket neticesinde yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecek.”

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege’nin deprem geçmişine de dikkat çekti: “Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarındaki depremlerdir. 24 Nisan’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’dakinin ise 7.1 olarak kayıtlara geçti. Bu bölge, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer şekilde 68 yıl önce birbirini 7 saat arayla izleyen 2 büyük depremle sarsıldı. Bu depremler nedeniyle Marmaris’te ciddi hasar meydana geldi. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ve kıyılarını etkileyen On İki Ada ve Girit Adası civarında çeşitli depremler kaydedilmiştir. Tarihsel dönemdeki önemli depremler ise MÖ 226 ve MS 1481 yılında yaşandı.”

MUĞLA’NIN DEPREM POTANSYELİ

Muğla’nın çevresi birçok fayla çevrili ve büyük bir depremin gerçekleşmesi, bölge açısından beklenmedik bir durum değil. Doç. Dr. Özmen, Muğla’nın deprem geleceğine ilişkin şunları ekledi: “Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeli olan Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı, Esen Fayı gibi aktif faylar mevcuttur. Bunun yaninda hem Ege Denizi içinde hem de Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük deprem üretme potansiyeli olan faylardan da önemli ölçüde etkilenebilir. Muğla ili resmi olarak 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarındaki bütün resmi deprem bölgeleri ve deprem tehlike haritalarında yüksek deprem tehlikesi olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla, bu bölgenin deprem tehlikesinin yüksek olduğu, geçmiş yıllarda yayınlanan bilimsel çalışmalar ve resmi deprem haritaları ile belirlenmiştir. Bugün oluşan ve büyüklüğü 5.8 olarak ölçülen deprem, bilim insanları için bir sürpriz olmamıştır. Aksine, bu bölgede bu büyüklükte hatta büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremlerin olabileceği birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur.”