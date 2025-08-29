Muğla’da Zincirleme Kaza Oldu

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Muğla’daki Sakar Geçidi’nde, tekeri patlayan bir otomobilin sağ şeritte durması bir zincirleme trafik kazasına yol açtı. Bu kazada toplamda 6 araç yer aldı ve trafik tamamen kilitlendi.

PATLAYAN TEKER VE ARKADAN GELEN ÇARPIŞMA

Alınan bilgilere göre, 48 AHY 720 plakalı aracın tekeri patladı. Sürücü, aracını yol kenarına çekerek ikaz ışıklarını yaktı. Ancak, bu sırada arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla ilk kaza gerçekleşti. Kazanın devamında, 45 ZB 8188, 48 DP 740, 64 AEP 162, 16 J 0667 ve 48 EM 969 plakalı başka araçlar da kaza yaptı.

Olayın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın neden olduğu trafik sıkışıklığı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Trafik polisleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.