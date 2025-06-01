Muğla’daki Kaza Kamerada Görüntülendi

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde gerçekleşen ciddi trafik kazasında, aracın trafik levhası ışıklarının bulunduğu direği devirerek havada asılı kalıp ikiye bölündüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, 30 Mayıs Cuma günü Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN OLAYLAR

Edinilen bilgilere göre, Menteşe yönünden Yatağan’a giden Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışık levhasının yer aldığı direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç adeta iki parçaya ayrıldı ve direkt olarak havada asılı kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G., ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı fakat olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan dolayı karayolunda ulaşım tek şeritten devam etti.

GÖRÜNTÜLER KAZAYI ANBEAN GÖSTERİYOR

Kazanın meydana geldiği çevrede yapılan incelemelerde, olayın bir iş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği tespit edildi. Güvenlik kameraları aracın direğe çarpıp havada asılı kalma anlarını anbean görüntüledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.