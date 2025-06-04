Muğla Depremi, 7 Olabilir Uyarısı

MUĞLA’DA MEYDANA GELEN DEPREMİN DETAYLARI

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, yalnızca Muğla ile sınırlı kalmayıp İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

BÖLGENİN TEKTONİK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e verdiği röportajda bu bölge için kritik uyarılarda bulundu. Özmen, “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekillenmiş veya şekillenmektedir. Bölgede Afrika ile Anadolu levhalarının birbirine yaklaşımı ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhası altına dalması sonucunda Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı şeklinde isimlendirilen yitim zonları meydana gelmiştir. Bu oluşumlar, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında ve Girit adası güneyinden başlayıp kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne kadar uzanmaktadır. Alan, sık sık büyük ve orta büyüklükte depremler üretmektedir. Afrika levhası, yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket etmekte ve Anadolu levhasının altına dalmaktadır. Bu hareket neticesinde, yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecektir” dedi.

GEÇMİŞTEKİ DEPREMLERİN ETKİLERİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege’nin deprem geçmişini de şu şekilde aktardı: “Bu bölgede aletsel dönemde kaydedilen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarında meydana gelmiştir. 24 Nisan’daki depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’daki ise 7.1 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu bölge, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle de benzer şekilde 68 yıl önce iki büyük depremle sarsılmıştı. Bu olaylar, Marmaris’te büyük hasarlara yol açmıştır. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ve kıyıları etrafında On İki Ada ve Girit Adası çevresinde birçok deprem meydana gelmiştir. Öne çıkan tarihsel depremler MÖ 226 ve MS 1481 yıllarında gerçekleşmiştir.”

MUĞLA’NIN DEPREM POTANSİYELİ

Muğla’nın çevresi birçok aktif fay hattıyla çevrili. Bu nedenle bölgedeki büyük bir deprem, beklenmedik bir durum değil. Doç. Dr. Özmen, Muğla’nın deprem potansiyeli hakkında şunları ekledi: “Muğla il sınırları içinde karada deprem üretebilecek Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı ve Esen Fayı gibi aktif faylar bulunmaktadır. Ayrıca Ege Denizi içinde ve Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük depremler üretebilecek faylar da mevcuttur. Muğla ili, resmi deprem haritalarında her zaman yüksek deprem tehlikesi ile gösterilmektedir. Dolayısıyla, bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, deprem bilimcileri açısından beklenen bir durumdur. Aksine, burada 7 büyüklüğünü geçebilecek depremlerin de olabileceği birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur.”