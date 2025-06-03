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Muğla Depremi Aydın’da Hissedildi

DEPREMİN AYNILARDAKİ ETKİLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Aydın merkez ve çevresindeki ilçelerde şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem saat 02.17’de, deniz yüzeyinin 67.91 kilometre altındaki bir derinlikte meydana geldi. Aydın’daki birçok birey, bu sarsıntıyı hissetti ve kısa bir panik anı yaşadı.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yerel ekipler, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını belirlemek için saha tarama çalışmaları yapıyor. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildiriliyor. Aydınlı vatandaşlar, deprem sonrası sokağa çıkarak durumu gözlemliyor.

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