Muğla Erkek Öğrenci Yurdu’nda Okçuluk Etkinliği

ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’NDA GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU ETKİNLİKLERİ YAPILIYOR

Muğla’daki Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu etkinlikleri, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Türk kültürünün önemli spor dallarından biri olan okçuluk, öğrencilere fiziksel ve zihinsel gelişimde büyük katkılar sunarak vazgeçilmez aktiviteleri arasına girdi. Yurt içerisinde yapılan sportif faaliyetler dahilinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri, öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor hem de yaklaşan turnuvalara hazırlık yapma imkânı sunuyor.

EĞİTİMLER HAFTADA İKİ GÜN YAPILIYOR

Okçuluğa ilgi gösteren öğrenciler, haftanın iki günü okul sonrası düzenlenen antrenmanlarda alanında uzman antrenörlerden destek alıyor. Okçuluk sporunu takip eden Berkcan Çelik, bu sporun disiplin sağladığını ve zihinsel gelişime katkıda bulunduğunu vurgulayarak, “Okçuluk, odaklanmayı artıran, zihinsel gelişime destek olan ve aynı zamanda fiziksel dayanıklılığı güçlendiren bir spor. Bu etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyoruz hem de kültürümüze ait önemli bir mirası yaşatıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER BOŞ VAKİTLERİNİ DEĞERLİ KILIYOR

Eğitimlere katılan yaklaşık 120 öğrenci, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirirken milli sporlara olan ilgilerini de artırıyor. Yetkililer, ilerleyen dönemlerde bu tür etkinliklerin sayısını artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.