Muğla Güreşçilerinden Başarı Dolu Şampiyona

MUĞLA GÜREŞÇİLERİNDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Sivas’ta gerçekleştirilen Minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Muğla takımı, önemli bir başarıya daha imza attı. Milas Mehmet Güçlü Sporcu Eğitim Merkezi ve Yatağan’dan katılan sporcular, farklı yaş kategorilerinde toplamda 2 altın ve 10 bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye ikincisi oldular. Muğla’yı büyük bir gururla temsil eden bu sporcular, bireysel mücadelelerindeki performanslarıyla dikkat çekti ve elde ettikleri puanlarla takım klasmanında da kürsüye çıkmayı başardı.

ŞAMPİYONADA SERGİLENEN PERFORMANS

Şampiyonada sergilenen mücadele gücü ve teknik başarının ardında, antrenörlerin uzun süredir yürüttüğü sistemli çalışmanın etkisi büyük rol oynadı. 12 yaş kategorisinde, 27 kg’da Semih Acan ve Çağdaş Ünal Türkiye 3.’üsü oldu. Aynı kategoride 62 kg’da Akif Kaya, Yusuf Gökdoğan ve 78 kg’da Şevki Okyay yine Türkiye 3.’sü; 88 kg’da Ahmet Efe Yaman Türkiye 3.’sü olarak başarı gösterdi. 13 yaş kategorisinde ise takım halinde Türkiye 2.’sini elde ederken, 41 kg’da Serhat Aysel, 48 kg’da Ömer İpek, 78 kg’da Egehan Babacan Türkiye 3.’sü oldu. 88 kg’da Ahmet Kocadağ ise Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

BÜYÜK GURUR VE TEŞEKKÜR

14 yaş kategorisinde 38 kg’da Mehti Babat Türkiye Şampiyonu olurken, 41 kg’da Yağızalp Karaçor Türkiye 3.’sü oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonada elde edilen başarıdan büyük gurur duyulduğunu ifade ederken şu ifadeleri kullandı: “Sporcularımız, antrenörlerinin rehberliğinde azim ve disiplinle çalışarak bu önemli başarıya ulaştılar. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyor; Muğla’mızın adını Türkiye genelinde gururla duyuran güreşçilerimizi tebrik ediyoruz. Bu başarı, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak niteliktedir.”