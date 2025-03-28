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Muğla Hastanesi’nde Birlik ve Beraberlik İftarı

IFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELENLER

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yatağan Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen iftar programlarında, Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, hastane yönetim ekibi, sağlık çalışanları ve hasta yakınları bir araya geldi. Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve dayanışma ruhunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, hastane çalışanları ve hasta yakınları manevi bir atmosferde buluşarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, programda yaptığı konuşmada, “Her zaman, her şartlarda özveriyle görev yapan, toplumun sağlığı için gece gündüz emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi manevi bir atmosferde hep birlikte bu anı paylaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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