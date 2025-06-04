Muğla İçin Uyarı: Büyüklüğü 7’yi Geçebilir

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin etkileri, yalnızca Muğla ile sınırlı kalmadı; İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

BÖLGESEL TEKTONİK YAPILAR VE TEHDİTLER

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e açıklamalarda bulunarak bölgedeki tektonik yapı hakkında bilgi verdi. “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ile Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekilleniyor” dedi. Özmen, bu hareket sonucu Helenik ve Kıbrıs Yayı olarak bilinen dalma-batma zonlarının oluştuğunu belirtti. Bu alanlarda sık sık büyük ve orta büyüklükte depremler yaşanıyor. Özmen, “Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu hareket neticesinde yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecek” şeklinde devam etti.

BÖLGENİN DEPREM TARİHİ

Doç. Dr. Özmen, Ege bölgesinin deprem geçmişini değerlendirerek, “Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye açıklarında meydana gelen depremlerdir. 24 Nisan’daki depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’daki ise 7.1 olarak kaydedilmiştir” dedi. Bu bölge, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremine benzer şekilde, 68 yıl önce de birbirini izleyen iki büyük depremle sarsıldı. Marmaris’te de ciddi hasar meydana geldi. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili civarında pek çok deprem kaydedilmiştir.

MUĞLA’DAKİ DEPREM TEHLİKESİ

Muğla çevresinde pek çok fay hattı bulunduğu için büyük bir depremin meydana gelmesi şaşırtıcı değil. Doç. Dr. Özmen, “Muğla il sınırları içinde Yatağan, Muğla, Milas, Gökova, Datça, Selimiye, Bozburun, Taşlıca, Kale ve Esen fayları gibi aktif faylar mevcuttur” dedi. Ayrıca Ege Denizi’nde ve Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur gibi illerde de büyük deprem potansiyeli olan faylar bulunmaktadır. Muğla, 1945’ten itibaren yapılan resmi deprem haritalarında hep yüksek deprem tehlikesi olan bir bölge olarak gösterilmiştir. Özmen, bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, bilim insanları için sürpriz olmadığını belirtti ve bu bölgede 7’yi geçebilecek depremlerin olabileceğine dikkat çekti.