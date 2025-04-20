Muğla Jandarma, Hapis Cezalı M.D’yi Yakaladı

JASAT EKİPLERİ SUÇLUYU YAKALADI

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Fethiye ilçesinde 6 ayrı suçtan toplamda 11 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, M.D. isimli kişinin çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.D., bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi toplam 6 farklı suçtan yargılandı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D., sonrasında çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreç, jandarma teşkilatının suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.