Muğla, Kurban Bayramı’nda Yoğunlaştı

MUĞLA, KURBAN BAYRAMI’NDA ZİRVEDİ

Muğla, 2023 yılı Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin en yoğun turizm bölgelerinden biri oldu. 4 gün süren tatil dönemi boyunca kente gelen yerli turist sayısı 3 milyona ulaştı. Bayram sonrası kentten ayrılan araç sayısı ise 534 bin 770 olarak kaydedildi. Muğla, bu tatil döneminde yerli tatilcilerin gözdesi haline geldi.

YERLİ TURİSTLERİN TERCİHİ: MUĞLA

Kurban Bayramı boyunca Muğla’nın turistik ilçeleri özellikle yoğun ilgi gördü ve şehir nüfusu büyük ölçüde arttı. 3 milyon yerli turistin tatil için il genelinde konakladığı bildirildi. Ege’nin parlayan yıldızı Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka gibi popüler turizm merkezleri ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldı. Şehir, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla bu yoğunluk döneminde en hareketli günlerinden birini yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte şehirdeki trafik yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle dönüş yolunda kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bu duruma karşı güvenlik ve trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşlerini sağlamak için yoğun bir mesai harcadı.