Muğla’nda Trafik Kuralları İhlal Edildi

TRAFFİK KURALLARINA UYULMADI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hem trafik kurallarına hem de vatandaşların can güvenliğine aldırış edilmeyen anlar yaşandı. Yoğun trafikten kaçmak isteyen Almanya plakalı bir aracın sürücüsü, yaya kaldırımlarına çıkarak ilerlemeye başladı. Bu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, yurt dışından tatil için gelen bazı gurbetçilerin Türkiye’de trafik kurallarını hiçe saydığına dair yorumlarda bulundu. Vatandaşlar, bu tür sorumsuz davranışların cezasız kalmaması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.