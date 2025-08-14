Haberler

Muğla’nda Trafik Kuralları İhlal Edildi

TRAFFİK KURALLARINA UYULMADI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hem trafik kurallarına hem de vatandaşların can güvenliğine aldırış edilmeyen anlar yaşandı. Yoğun trafikten kaçmak isteyen Almanya plakalı bir aracın sürücüsü, yaya kaldırımlarına çıkarak ilerlemeye başladı. Bu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, yurt dışından tatil için gelen bazı gurbetçilerin Türkiye’de trafik kurallarını hiçe saydığına dair yorumlarda bulundu. Vatandaşlar, bu tür sorumsuz davranışların cezasız kalmaması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

