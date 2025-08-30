Haberler

Muğla’nın Bodrum’unda Yüzme Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞE BÜYÜK İLGİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Müskebi Mahallesi’nde bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, deniz etkinliğiyle coşkuyla kutlandı. Geleneksel yüzme etkinliği, Ortakent sahilinde gerçekleştirildi ve 7’den 70’e yaklaşık 150 kişi bu organizasyona katıldı. Etkinlik, Ortakent sahilinden başlayarak, düdük sesinin ardından yarışan yüzücülerin Çelebi Adası’na doğru kulaç atmasıyla devam etti. Aileler, kıyıda cep telefonlarıyla bu anları kaydederek etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen organizasyonda güvenlik önlemleri Sahil Güvenlik botları tarafından sağlandı. Yüzme etkinliği, yarış formatında olmamakla birlikte, en son katılımcının adaya ulaşmasıyla sona erdi. Ayrıca, her yıl olduğu gibi Bodrumspor 105 Şubesi Master Takımı da etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Takım Başkanı Pelin Yakar, “14 yıldır devam eden bu organizasyonların neredeyse tamamında yer aldık. Her sene büyüyerek ve gelişerek devam eden 30 Ağustos Çelebi Adası yüzme etkinliği hem sporcuları hem de yerel halkı bir araya getirmesi nedeniyle çok önemli” açıklamasında bulundu.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Katılımcılar, Zafer Bayramı şerefine gerçekleştirilen bu yüzme etkinliğinde birlik ve beraberlik içinde olmanın gururunu yaşadı. Bu tarz etkinliklerin, toplumu bir araya getirerek bayram coşkusunu artırdığı görüldü. Bu organizasyon, Bodrum’un yerel halkıyla sporcularının bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Can Uzun Gol Attı, Ozan Kadroya Alındı

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim'ı 3-1 yendi. Can Uzun gol atarken, Ozan Kabak, 452 gün sonra kadroya döndü.
Haberler

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanlarımızın Arkasındayız” Dedi

CHP lideri Özgür Özel, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nde yer alarak, Adana belediye başkanlarının serbest bırakılmasını ve adil yargı sürecini savundu. Atatürk'ün değerini de vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.