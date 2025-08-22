Muğla’nın Datça İlçesinde 3 Araç Çarpıştı. 7 Kişi Yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine İhbar Yapıldı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Muğla’nın Datça ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Balıkaşıran mevkisinde plakaları ve sürücüleri bilinmeyen 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS SEVKİYATI VE JANDARMA İNCELEMESİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar, ilçedeki farklı hastanelere taşındı. Kazanın ardından trafikte bir süre kontrollü geçiş sağlandığı bölgede jandarma ekipleri gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.