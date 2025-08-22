Haberler

Muğla’nın Datça İlçesinde 3 Araç Çarpıştı. 7 Kişi Yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine İhbar Yapıldı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Muğla’nın Datça ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Balıkaşıran mevkisinde plakaları ve sürücüleri bilinmeyen 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS SEVKİYATI VE JANDARMA İNCELEMESİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralılar, ilçedeki farklı hastanelere taşındı. Kazanın ardından trafikte bir süre kontrollü geçiş sağlandığı bölgede jandarma ekipleri gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İzmir'de İZSU, 22 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. Su kesintisi, belirli saatlerde bazı bölgelerde etkili olacak. Kesintilerin ne zaman biteceği merak ediliyor.
Haberler

Kars Narkotik Ekipleri Otobüste Arama Yaptı

Kars'ta yolcu otobüsü denetiminde, İranlı iki kişi gözaltına alındı. Röntgenin ardından birinin vücudunda 203 gram metamfetamin bulundu ve cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Tutuklama kararı verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.