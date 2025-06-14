Muğla’nın Datça’sında 21 göçmen kurtarıldı

GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen başarılı bir biçimde kurtarıldı. Datça açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair bilgi alındı. Bu bilgiye istinaden, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botu tespit etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Yapılan kurtarma operasyonu ile 21 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Sahil güvenlik birimleri, bölgede benzer durumlarla karşılaşmamak için çalışmalarını sürdürüyor.