Muğla’nın Fethiye İlçesinde 10 Göçmen Yakalandı

FETHİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 10 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayaköy bölgesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi, kara üzerinde 1’i çocuk olmak üzere 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER İŞLEMLERİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.