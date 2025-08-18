Haberler

Muğla’nın Fethiye’sindeki Yangın 1,5 Saatte Söndü

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin havadan ve karadan gösterdiği 1,5 saatlik çabanın ardından, yangın saat 16.30 itibarıyla söndürüldü. İlk tespitlere göre, yangın sonucu 30 metrekarelik bir alan zarar gördü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE KAMUOYU TEPKİSİ

Yanan alanın hemen yanında bulunan Akmaz Plajı’nda bulunanlar, söndürme çalışmalarını kaygıyla izledi. Arazözler, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrılırken, vatandaşlar bu durumu alkışlarla karşıladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.