Muğla’nın Fethiye’sindeki Yangın 1,5 Saatte Söndü

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı ile müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin havadan ve karadan gösterdiği 1,5 saatlik çabanın ardından, yangın saat 16.30 itibarıyla söndürüldü. İlk tespitlere göre, yangın sonucu 30 metrekarelik bir alan zarar gördü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE KAMUOYU TEPKİSİ

Yanan alanın hemen yanında bulunan Akmaz Plajı’nda bulunanlar, söndürme çalışmalarını kaygıyla izledi. Arazözler, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrılırken, vatandaşlar bu durumu alkışlarla karşıladı.