Muğla’nın Huzuru İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılı için güvenlik, trafik, asayiş, terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, orman yangınları ve turizm sezonu tedbirlerini içeren kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Vali Akbıyık, “Muğla’nın huzuru için tüm güvenlik birimlerimizle kararlı ve özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

30 Mayıs – 9 Haziran 2025 tarihleri arasında, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 11 günlük süreçte Muğla’ya kara yoluyla 246 bin 582 araç girişi oldu. Bu dönemde, 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 289 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan kontrollere 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet dahil oldu. Denetimlerde 14 bin 239 araca ve 4 bin 20 motosiklete ceza uygulandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısında yüzde 23,36, motosiklet sayısında ise yüzde 42,49 artış yaşandı. Yaralanmalı kazalarda ise yüzde 31,43 azalma kaydedildi. KASKOM ve “Kaskın Kapalı, Yolun Açık Olsun” projeleri kapsamında 86 binden fazla motosiklet sürücüsüne eğitim verildi. Bu eğitimlerin etkisiyle motosiklet kaynaklı ölümlü kazalarda önemli oranda düşüş görüldü.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK OPERASYONLARI

2025 yılı genelinde Muğla’da terörle mücadele kapsamında 38, organize suç örgütlerine karşı 8, narkotik suçlara yönelik 245 ve siber suçlarla ilgili 15 operasyon düzenlendi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 2 bin 69 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 13 bin 482 kadına KADES uygulaması tanıtılırken, 7 bin 700’ü aşkın erkeğe farkındalık eğitimi verildi. Uyuşturucuyla mücadele için “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi aracılığıyla 2 bin 176 anneye ulaşıldı. Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Kaan ve Narko Gençlik projeleriyle 99 etkinlikte toplam 12 bin 894 kişiye eğitim verildi. Ayrıca, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık konularında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri devam etti.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

2025’in ilk beş ayında yürütülen 191 operasyonda 2 bin 341 düzensiz göçmen yakalandı ve 427 kişi sınır dışı edildi. Son bir ay içerisinde ise 411 düzensiz göçmen yakalanarak, 109’u sınır dışı edildi. Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve Göç İdaresi’nin koordinasyonu ile deniz yoluyla yasa dışı geçişlerin önüne geçmek için denetimler arttırıldı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE GÜÇLENİYOR

SİBERAY Projesi kapsamında, vatandaşların güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Sosyal medya dolandırıcılığı, dijital çocuk istismarı ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim gibi suçlara yönelik yapılan operasyonlarda birçok şüpheli yakalanarak dijital materyalleriyle birlikte adli makamlara teslim edildi.

2025 yılı boyunca 25 bini aşkın okul servisi denetlendi ve sürücülere güvenlik ile farkındalık eğitimleri verildi. Okul çevrelerinde devriye faaliyetleri artırılarak metruk binalar, parklar ve bahçelerde güvenlik denetimleri sıklaştırıldı.

TURİZM SEZONU VERİLERİ

30 Mayıs – 9 Haziran 2025 tarihleri arasında Muğla’ya otogar ve iç hat uçuşlarıyla 222 bin 812, hudut kapılarından ise 189 bin 949 ziyaretçi giriş yaptı. Güvenlik birimleri, turizm sezonu süresince sahada aktif görev alarak yerli ve yabancı turistlerin huzurunu sağlıyor.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

2025 yılı içerisinde şimdiye kadar 53 orman yangını ve 23 ziraat yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektarlık ormanlık alan ve 5 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Yangınların önlenmesi amacıyla 31 Ekim 2025’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı; bu yasak piknik ve kamp gibi etkinlikleri de kapsıyor. Jandarma tarafından Bodrum’da başlatılan “Orman Muhafızları” projesi ile orman köylerinde yaşayan vatandaşlara yangın öncesi alınacak bireysel önlemler konusunda eğitim veriliyor. Riskli bölgelerde İHA destekli 24 saat esasına dayalı gözetleme faaliyetleri sürdürülüyor.

MUĞLA VALİSİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık değerlendirmesinin sonunda, “Tüm güvenlik birimlerimizle birlikte, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev başındayız. Bu kararlılıkla Muğla’nın huzur ve güvenliğini sürdüreceğiz” dedi.