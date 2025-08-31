Muğla’nın Milas İlçesinde Tören Düzenlendi

AV YASAĞI SONRASI TÖREN DÜZENLENDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde, av yasağının sona ermesi nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, sezonun bereketli geçmesi için dualar edildi. Davetlilere balık ekmek ikramı yapıldı. Dalış timlerinin barınakta deniz dibi temizliği yaptığı etkinlikte, denizlere balık yavrusu bırakıldı.

TEKNOLOJİK VE YEŞİL GAZETECİLİK

Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Denizlerin korunması için ciddi bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Mete, “Bu vatan bizim ve ilelebet bizim olmaya devam edecek. Üç tarafı denizlerle çevrili yeşil vatanımızın bir parçası olan mavi vatanı korumak ve gelecek nesillere bırakırken temizliğine dikkat etmek bizlerin görevidir. Bu sebeple üzerimize düşeni yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Balıkçılarımıza iyi bir sezon diliyorum, ağları balıkla dolsun” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, Milas’ta yaklaşık 5 bin kişinin denizden geçindiğini belirterek, bakanlığın belirlediği kurallara uyulmasının sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın 1480 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak sahalarından birine sahip olduğunu belirtti.

DESTEKLER VE PLANLAMALAR

Yeni barınak planlamaları hakkında bilgi veren Baydar, “Balıkçılarımızın adeta ikinci evi olan balıkçı barınaklarımız da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerimizde toplam 13 balıkçı barınağı mevcut. 2021 yılından itibaren başlattığımız deniz dibi temizlik çalışmalarını her yıl eş zamanlı olarak sürdürüyor, denizlerimizi daha temiz ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara 8,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Balon balığı avlayan balıkçılara da ek destek sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 285 bin yavru balığı deniz ve iç sularımızla buluşturduk, yıl sonu hedefimiz ise yarım milyonu aşmak” dedi.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya da su ürünleri sektöründen dolaylı ve doğrudan 450 bin kişinin geçimini sağladığını belirterek, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını ifade etti. Etkinlik, kısa bir tekne turuyla sona erdi.