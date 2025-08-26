Haberler

Muğla’nın Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin Yakacık bölgesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası, bölgeye oldukça fazla sayıda kara ve hava aracı gönderildi.

MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak bölgedeki soğutma çalışmaları da hemen başlatıldı. Bu sayede Yangının etkileri en aza indirildi ve çevredeki alanlar koruma altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
Haberler

İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.