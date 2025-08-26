Muğla’nın Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinin Yakacık bölgesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası, bölgeye oldukça fazla sayıda kara ve hava aracı gönderildi.

MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak bölgedeki soğutma çalışmaları da hemen başlatıldı. Bu sayede Yangının etkileri en aza indirildi ve çevredeki alanlar koruma altına alındı.