Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Fidan Üretiyor

YANGINDAN SONRA YENİDEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Yangın tehdidi en yüksek olan iller arasında bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2021-2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınları sonrasında yanan alanlarda fidan üretimi yaparak her yıl Muğla ve Aydın illerinde binlerce fidanı toprak ile buluşturuyor. Bu müdürlük, orman, süs, peyzaj ve gelir getirici bitki türlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Gökova, Seydikemer ve Aydın Fidanlık şefliklerinde, 2025 yılı sonuna kadar toplamda 5 milyon fidan üretimi hedefleniyor.

Üretilen fidan türleri arasında Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı ve Sedir gibi ağaçların yanı sıra, yapraklı ve ibreli türler de bulunuyor. Ayrıca, tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri olarak kullanılan papatya, begonvil, yasemin, zakkum gibi çeşitli türler de fidan üretim süreçlerinde yer alıyor. Gelir getirici bitkiler arasında ise defne, sığla, badem, fıstıkçamı, dut, incir, hünnap gibi türler yer alıyor.

YEREL KADINLARIN DESTEKLENMESİ

Fidan üretim sürecine orman köylüsü kadınlar katılıyor. Fidanlık müdürlüklerinde çalışan kadınların tamamı, üretim alanlarının yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlardan oluşuyor. Orman kooperatifleri aracılığıyla fidan üretim sürecine dahil olan bu kadınlar, üretilen fidanların bakımında çalışarak ekonomik gelir elde ediyor.

GÖKOVA FİDANLIK MERKEZİ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Seydikemer, Aydın ve Gökova olmak üzere üç fidanlık üretim merkezi barındırıyor. Gökova Fidanlık Müdürlüğü, yıllık 3 milyon 500 bin fidan üretimi kapasitesiyle bölgenin önemli fidanlık noktası konumunda. Bu fidanların büyük bölümü yanan sahalarda ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak olan Kızılçam, Karaçam, servi ve Fıstıkçamı gibi türlerden oluşuyor.

GELİR GETİRİCİ FİDANLAR VE YEREL DESTEK

2025 yılında Gökova Fidanlık Müdürlüğü’nde yaklaşık 310 bin adet gelir getirici fidan üretimi hedefleniyor. Bu fidanlar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelir elde etmesine yardımcı olunması amacıyla dikiliyor. Özellikle Muğla ve Aydın illerindeki kırsal alanlarda, defne, badem, incir, hünnap gibi birçok ürün, yerel üreticiler için ek gelir kapısı oluşturuyor.