Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezuniyeti Yapıldı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ni 14 Haziran Cuma günü üniversite kampüsündeki stadyumda büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Bu yılki tören, özellikle Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nün ilk mezunlarını uğurlaması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Dr. Mustafa Kule, fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi. Program, öğrencilerin tören geçidiyle başladı.

PROTOKOL KONUŞMALARI VE TÖRE HEYECANI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından düzenlenen protokol konuşmalarında MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, üniversitenin mezunlara her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı ve mezunlara meslek yaşamlarında başarılar diledi. Bu yılki mezuniyet töreninin en öne çıkan anlarından biri, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nün ilk mezunlarını uğurlaması oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider, “Bu yıl mezuniyet törenimiz özel bir anlam taşıyor. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümümüz ilk mezunlarını uğurluyor. Onun heyecanını yaşıyoruz” diyerek, mezunları tebrik etti.

BÜYÜK COŞKUYLA KEPLER HAVAYA FIRTILDI

Törende, fakülte ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketler takdim edildi. Mezun öğrenciler, bölüm hocaları eşliğinde Türk bayrağı altında sırayla meslek yeminlerini etti. Yemin töreninin ardından 421 öğrenci, coşku içinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Tören sonunda öğrencilere, ailelerine ve emeği geçen akademik personele teşekkür edildi.