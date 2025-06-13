Muğla Skoru Çalışması Yayımlandı

MUĞLA SKORU ÇALIŞMASI YAYIMLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yalçın Gölcük’ün liderliğinde yürütülen ‘Muğla Skoru’ üzerine yapılan çalışma, İtalya’nın İç Hastalıkları Derneği Resmi Dergisinde yayınlandı. Rabdomiyoliz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Development of the Mugla Score: An Association-Based Tool for Risk Stratification in Emergency Department Patients with Rhabdomyolysis” başlıklı makale, alanın önde gelen dergisi olan “Internal and Emergency Medicine”de yer aldı.

HISTORIK BİR ÖZGÜNLÜK TAŞIYOR

İtalya’nın İç Hastalıkları Derneği Resmi Dergisinde yayımlanan bu özgün çalışma, sadece bilimsel içeriği ile değil, aynı zamanda Muğla’nın ve MSKÜ’nün uluslararası akademik tıp literatüründe bir klinik skorlama sistemi ile anılması açısından tarihi bir önem taşıyor. Bu durum, bölgenin sağlık alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırıyor.

İRDELI DERGİ HAKKINDA

“Internal and Emergency Medicine”, İtalyan İç Hastalıkları Derneği (SIMI) tarafından yayımlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, internistler ve acil tıp uzmanlarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Dahiliye, acil tıp, klinik kanıtlar ve sağlık teknolojisi değerlendirmesi gibi konularda verimli bir akran değerlendirmesi sunarak içerik kalitesini garanti altına alıyor. Bu alanlardaki klinisyenler ve araştırmacılar için uzman rehberliği sağlıyor. Dergi, orijinal araştırmalar, inceleme makaleleri ve mektuplar gibi çeşitli el yazmalarını yayımlıyor.