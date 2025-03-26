Muğla Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

MUĞLA İL SPOR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla İl Spor Güvenliği Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın liderliğinde yapıldı. Toplantıda, Spor Güvenliği Şube Müdürü Samet Seyhan, güncel konularla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle, Nisan ayında düzenlenecek spor müsabakaları için alınacak güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜZERİNDE DURULDU

Maç günlerinde meydana gelebilecek yoğunluk sebebiyle ulaşım, trafik düzenlemeleri ve stadyum çevresinin güvenliği gibi konular üzerinde duruldu. Yetkililer, müsabakaların öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirlerini tartışarak, spor organizasyonlarının huzur ve güven içinde geçmesi için gereken tüm çalışmaların titizlikle yapılacağını belirtti.

KOORDİNASYON DEVAM EDECEK

Muğla Valiliği, spor etkinliklerinin güvenli ve düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bu bağlamda, gereken tüm önlemler alınarak, spor müsabakalarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.