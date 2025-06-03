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(MUĞLA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5,8’lik Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

DEPREMDE YAŞANANLAR

Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, çevre illerde de hissediliyor. Deprem sırasında, 14 yaşında bir çocuğun panik atak geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

BAKAN BOLAT’IN AÇIKLAMALARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. Bakan, aynı zamanda, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin” şeklinde temennilerini iletti.

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