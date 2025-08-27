Muğla, U16 Hokey 2. Lig Müsabakaları

HOKEY MÜSABAKALARININ TARİHİ VE YERİ

Türkiye Hokey takımlarının 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen U16 Hokey 2. Lig Play-Off Müsabakaları, 27-31 Ağustos tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. Muğla, bu organizasyonda toplam 4 takım ile temsil edilecek.

MUGLA’DAN KATILIM GÖSTEREN TAKIMLAR

Muğla’dan turnuvaya katılacak takımlar arasında Bodrum’dan Gündoğan Spor Kulübü (kız takımı), Yatağan’dan Olimpik Spor Kulübü (kız ve erkek takımları) ve Muğla Hokey Kulübü (kız takımı) bulunuyor. Bu durum, Muğla’nın hokey sporundaki gelişimini ve potansiyelini ortaya koyuyor.

Organizasyon hakkında görüş bildiren Bodrum Gündoğan Akademi Spor Kulübü Genel Sekreteri Serkan Şen, hokey sahası olmamasına rağmen Muğla’dan 4 takımın Türkiye U16 Hokey 2. Ligi’nde yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirtti. Serkan Şen, “Hokey sahamız olmamasına rağmen Türkiye U16 Hokey 2. Ligi’nde Muğla’dan 4 takım olması gurur verici bir olay. Hokey sahası yapıldığı takdirde bu sayılar daha da artacaktır. U16 Hokey 1. Ligi’nde ve Süper Lig’de de Muğla ilinden takımlar bulunuyor. Hokey’de Muğla, Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alıyor” diye konuştu.